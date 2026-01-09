Il secolo d’oro di Unoaerre L’azienda che ha cambiato la storia industriale della città

Il secolo d’oro di Unoaerre rappresenta un capitolo fondamentale nella storia industriale e culturale di Arezzo. Con un’eredità di cento anni, l’azienda ha contribuito a definire l’identità del distretto orafo, unendo tradizione artigiana e innovazione. Questa evoluzione riflette l’importanza di Unoaerre nel contesto locale, testimonianza di un percorso durato un secolo che ha segnato profondamente il tessuto economico e culturale della città.

Cento anni di storia industriale, artigiana e culturale che si intrecciano con il destino di Arezzo e del suo distretto orafo. Nel 2026 Unoaerre festeggia il suo primo secolo di vita, un traguardo che oltre a rappresentare una ricorrenza aziendale, ma un passaggio simbolico per l'intera città, che proprio grazie a questa impresa ha costruito nel tempo una parte fondamentale della propria identità produttiva e internazionale. La storia di Unoaerre inizia il 15 marzo 1926, quando Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, intuendo le potenzialità di un settore ancora legato quasi esclusivamente alla dimensione artigiana, decisero di introdurre per primi una visione industriale nella lavorazione dell'oro.

