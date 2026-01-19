Vacanze benessere | Popoli Terme vola alla fiera mondiale del termalismo

Dal 22 al 25 gennaio, a Parigi presso il Louvre, si svolge la fiera mondiale del termalismo. In questa occasione, Popoli Terme parteciperà con l’obiettivo di promuovere il turismo benessere sostenibile. L’evento rappresenta un’importante opportunità per far conoscere le caratteristiche delle terme di Popoli, frutto di un partenariato tra il Comune e Terme Inn Popoli srl, e di valorizzare il patrimonio termale italiano.

Insieme a Popoli Terme, sanno presenti e promosse le città abruzzesi con le quali si è già avviata una promozione turistica comune, sempre all’insegna del Benessere: Avezzano, Fossacesia, Pineto e Sulmona Alla fiera mondiale del termalismo, che si tiene al Louvre di Parigi, dal 22 al 25 gennaio, ci sarà anche Popoli Terme, grazie alle attività dell’agenzia per la promozione del turismo sostenibile, nata dal partenariato speciale tra comune di Popoli Terme e la società Terme Inn Popoli srl, e anche al patrocinio del consiglio regionale. La partecipazione si ripete, dopo l’esperienza positiva del 2025, alla fiera mondiale del settore, arricchita da novità importanti ed inserita nel calendario fieristico approvato dal settore turismo della Regione Abruzzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: A Telese Terme la “Staffetta del Benessere” per la Giornata Mondiale del Diabete

Leggi anche: Aestetica 2025, oltre 44.000 visitatori e 160 aziende alla fiera della bellezza e del benessere

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ponte dell’Immacolata 2024 all’insegna del benessere: le migliori terme in Italia e in Europa - I ponti sono spesso un’occasione per regalarsi alcuni giorni lontano da casa, in un posto dove è più facile ricaricare le batterie e rilassarsi per poi tornare alla quotidianità con maggiore energia e ... siviaggia.it

https://visitvaldinoto.com/idee-vacanze/vacanze-per-le-famiglie/natura-benessere-escursioni/itinerari-naturalistici/ Partendo da Marzamemi e percorrendo la strada costiera (SP84) che collega il borgo a Portopalo di Capo Passero, dopo circa 4 km, nel punto di - facebook.com facebook