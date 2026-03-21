Dal Consiglio europeo è arrivata un’apertura a misure nazionali per affrontare l’aumento dei costi legati alle quote di CO2, con Fidanza che sottolinea l’importanza di mantenere alta l’asticella su Ets e spese energetiche. La premier ha dato un segnale forte, aprendo un varco nel negoziato con le istituzioni europee, anche se si prevede una trattativa complessa.

«Dal Consiglio europeo è arrivata un’apertura importante a misure nazionali per contrastare l’aumento dei costi dovuto alle quote di CO2, ma il negoziato con la burocrazia europea non sarà semplice: Giorgia Meloni ha coraggiosamente aperto un varco. Bisogna tenere alta l’asticella sul tema dell’Ets e dei costi dell’energia. Siamo di fronte a una svolta potenzialmente storica. Ora le imprese e la politica devono continuare il loro pressing». Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e vice presidente del partito dei Conservatori Europei, parla in una intervista al Sole 24 ore. Fondamentale il ruolo della politica e delle imprese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fidanza: “Tenere alta l’asticella su Ets e costi dell’energia. Meloni ha aperto un varco”

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