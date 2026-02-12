Meloni | affronteremo i costi dell’energia misure in Cdm la prossima settimana

La premier Giorgia Meloni annuncia che la prossima settimana il governo discuterà in Consiglio dei Ministri le misure per affrontare i costi dell’energia. Meloni sottolinea che il governo darà priorità ai temi della competitività, concentrandosi in particolare sulla questione dei prezzi dell’energia, che rappresenta una delle sfide principali per imprese e famiglie italiane.

"I temi della competitività sono molti, personalmente e a nome dell'Italia mi concentrerò sulla questione dei prezzi dell'energia. La prossima settimana porteremo in consiglio di ministri misure sull'energia". Lo ha.

Il governo italiano si sta impegnando a ridurre i costi dell’energia, con l’obiettivo di alleviare il carico sulle famiglie e le imprese.

