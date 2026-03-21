Festival Filosofico del Sannio Umberto Curi ospite del quinto appuntamento

Lunedì 23 marzo alle ore 15 si terrà online il quinto appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio, promosso dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. Per questa occasione, l’ospite sarà il filosofo Umberto Curi, che parteciperà all’evento dedicato al mondo della filosofia e alla sua presenza nel panorama culturale. L’incontro sarà trasmesso in modalità digitale e aperto a tutti gli interessati.

Lunedì 23 marzo alle ore 15 si terrà online il quinto appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio, promosso dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. Protagonista dell’incontro sarà il professor Umberto Curi, autore della lectio magistralis dal titolo “L’apparire del Bello”. Il tema scelto per l’incontro si misura con uno dei concetti più complessi e affascinanti della riflessione filosofica. Il bello, infatti, attraversa da sempre linguaggi, immagini, opere d’arte, idee e visioni del mondo, senza mai lasciarsi racchiudere in una definizione univoca. A partire dal mondo classico greco-latino, in cui il bello veniva... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festival Filosofico del Sannio, Umberto Curi ospite del quinto appuntamento Articoli correlati Crepet, Maraini, Zecchi al Festival Filosofico del Sannio: XII edizione nel segno della bellezzaSarà la lectio magistralis di Dacia Maraini, in programma lunedì 9 marzo alle ore 15 all’Auditorium Sant’Agostino, ad aprire ufficialmente la... Festival Filosofico, prossimo appuntamento con GalimbertiTempo di lettura: 1 minutoVenerdì 16 Aprile, ore 15,00, presso il Teatro San Marco si terrà la lectio magistralis – organizzata dall’associazione... Tutti gli aggiornamenti su Festival Filosofico del Temi più discussi: Paolo Crepet a Benevento: martedì lectio magistralis al Festival Filosofico del Sannio; Il reato di pensare di Paolo Crepet ospite del Festival Filosofico del Sannio (video e foto); Dacia Maraini al Festival filosofico del Sannio: Non esiste estetica senza etica; Gazzetta di Benevento. Il reato di pensare di Paolo Crepet ospite del Festival Filosofico del Sannio (video e foto)Martedì pomeriggio il gran pubblico del Teatro San Marco di Benevento ha ospitato il terzo appuntamento del12° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica Streg ... tvsette.net 12° Festival Filosofico del Sannio, protagonisti i professori Lidia Palumbo e Paolo AmodioNel Fedro di Platone troviamo la più straordinaria presentazione della natura della bellezza e della sua funzione di guida alla conoscenza della verità divina. Colta dal più acuto dei nostri sensi, la ... tvsette.net Crepet al Festival filosofico del Sannio: “Tutto ciò che è comodo è stupido” facebook Felicità e benessere saranno il filo conduttore del Festival del Pensiero Plurale. Oltre al ciclo di conferenze previsti: A Scuola di Filosofia, La Biblioteca Filosofica, Lo Schermo del Filosofo, “Filosofia e Territorio, Il Debate Filosofico. Programma shorturl.at/tQ16E x.com