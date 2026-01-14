festival filosofico prossimo appuntamento con galimberti

Il Festival Filosofico si avvicina al suo prossimo appuntamento con il professor Galimberti. Venerdì 16 aprile, alle ore 15:00, presso il Teatro San Marco, si svolgerà una lectio magistralis organizzata dall’associazione “Stregati da Sophia”. Un’occasione per approfondire temi di filosofia contemporanea in un contesto aperto e rispettoso, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Venerdì 16 Aprile, ore 15,00, presso il Teatro San Marco si terrà la lectio magistralis – organizzata dall'associazione culturale filosofica "Stregati da Sophia" – del prof. Umberto Galimberti che relazionerà sul tema 'Conosciamo noi stessi?'. Il prof. Umberto Galimberti ha insegnato Antropologia culturale, Filosofia della storia, Psicologia dinamica presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia. Collabora con Repubblica, di cui è tra i principali editorialisti, con articoli di approfondimento su temi esistenziali di taglio filosofico, antropologico La sua formazione ha seguito percorsi complessi con forte attenzione all'insegnamento di Froid e Jung, all'analisi del pensiero di Friedrich Nietzsche, Emanuele Severino Martin Heidegger, di Jaspers di cui ha tradotto molti testi.

11° FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO: presenta Umberto Galimberti terrà una lectio magistralis sul tema : Conosciamo noi stessi Attraverso un percorso filosofico che ha come momento iniziale S. Freud che dice: "'Io non è padrone in casa propria" si cer