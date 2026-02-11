Crepet Maraini Zecchi al Festival Filosofico del Sannio | XII edizione nel segno della bellezza

Tempo di lettura: 5 minuti Sarà la lectio magistralis di Dacia Maraini, in programma lunedì 9 marzo alle ore 15 all'Auditorium Sant'Agostino, ad aprire ufficialmente la dodicesima edizione del Festival Filosofico del Sannio, quest'anno dedicato al tema della bellezza. Un filo conduttore che attraverserà l'intero cartellone, fino agli appuntamenti ospitati anche al Teatro San Marco e al Comunale, altre sedi della rassegna. Tra gli eventi più attesi, martedì 17 marzo, l'incontro con Paolo Crepet dal titolo 'Il reato di pensare', intervento che promette di stimolare una riflessione sulla libertà di pensiero in una società segnata da conformismi e superficialità; Stefano Zecchi atteso il prossimo 25 marzo con 'La bellezza salverà il mondo'.

