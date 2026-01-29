Durante il concerto degli Earth di Dylan Carlson a Bologna, il gestore del locale ha chiesto di togliere una bandiera della Palestina in platea. Quando l’ospite si è rifiutato, l’organizzazione ha deciso di interrompere l’evento. La tensione è salita in fredda e il pubblico si è ritrovato al centro di un vero e proprio caos.

C’era attesa il 27 gennaio, per il concerto degli Earth di Dylan Carlson al centro sociale TPO di Bologna. Ma i fan accorsi al locale se ne sono dovuti andare via a bocca asciutta. Infatti la produzione ha fatto sapere, all’improvviso e con il pubblico che gremiva la sala, che il concerto non si sarebbe svolto. In molti si sono chiesti il perché di questa decisione repentina. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera una bandiera palestinese presente in platea avrebbe fatto indispettire Dylan Carlson. L’artista avrebbe chiesto alla produzione di rimuovere quella bandiera, ma i gestori del locale si sarebbero rifiutati fermamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Togliete quella bandiera della Palestina in platea”, ma il gestore del locale si rifiuta. Salta il concerto. Scoppia il caos sulla band Earth di Dylan Carlson

Approfondimenti su Earth Dylan

Il concerto dei metal Earth a Bologna è saltato all’ultimo minuto.

Questa sera al Tpo, i fan dei Earth aspettavano con ansia il concerto della band statunitense.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La bandiera della Palestina sventola ora anche a Torino.

Ultime notizie su Earth Dylan

Argomenti discussi: Salta il concerto al Tpo. Gli Earth non vogliono la bandiera palestinese . E lo show è annullato; Funerali, la diocesi vieta sciarpe e stendardi: Via la bandiera del Vicenza o la bara non entra in chiesa; No, la sua bandiera non offende i vicini siriani; Le autorità della Federazione calcistica spagnola hanno cercato di sottrarre la bandiera del Kosovo al rappresentante dei Dardanelli, ma non ci sono riusciti.

La polizia a casa per farci togliere la bandiera palestinese? Una sensazione spiacevole: il racconto della famiglia di PutignanoSono stata io ad aprire la porta alla polizia. Mi hanno citofonato annunciandosi e dicendo che dovevano salire a casa nostra, al sesto piano. Si è presentato un agente in borghese con un distintivo ... ilfattoquotidiano.it

Salta il concerto al Tpo. Gli Earth non vogliono la bandiera palestinese . E lo show è annullatoScoppia il caso, la band americana: Non si metta la politica davanti alla musica. Il locale replica sui social: Quel vessillo è parte della nostra storia da sempre. Spettacolo cancellato con il pu ... msn.com

Nel locale c'è una bandiera palestinese, la band metal statunitense degli Earth annulla il concerto. E' accaduto in un centro sociale a Bologna. Il frontman Dylan Carlson: «Hanno messo la politica davanti alla musica». «Entrare al TPO è sempre un gesto politi - facebook.com facebook

La cosa più assurda, e dunque più veritiera, di tutta questa patetica scenata degli Earth al TPO è che Dylan Carlson per rivendicarsela ha scelto di usare la foto di un esselunga. Come diceva Libero Hagbard Celine, «non è vero se non fa ridere». x.com