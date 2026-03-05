Avis e Conad battaglia per le donne Un nuovo albero e la panchina rossa | Regalo al Giardino dei Donatori

Avis comunale e provinciale hanno organizzato un evento nel Giardino dei Donatori in occasione della festa della donna. Durante la giornata sono stati piantati un nuovo albero e installata una panchina rossa, considerate simboli di impegno e solidarietà. La iniziativa ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato attivamente alla cerimonia di consegna e all’allestimento.

Ancora una volta Avis comunale e provinciale si rendono protagoniste di un evento importante per la cittadinanza, proprio in occasione della festa della donna di domenica. Il tutto si svolgerà domani al Giardino dei Donatori (area verde antistante l'ingresso 4 dell' ospedale di Cona ) nel quale, dopo i saluti istituzionali del prefetto Massimo Marchesiello e dell'assessore Angela Travagli, si terranno due momenti simbolici: la piantumazione di un albero dedicato e l'installazione di una panchina rossa, entrambi donati da Conad Nord Ovest. "Vogliamo rendere l'ospedale vivo - ha sottolineato l'ex presidente di Avis comunale Sergio Mazzini - e con questo progetto pianteremo il ventottesimo albero nel Giardino, raggiungendo la soglia di 1400 donatori".