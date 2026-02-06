A gennaio, Toscana Aeroporti registra un record storico. Per la prima volta, il numero di passeggeri supera i 500 mila, segnando un avvio di anno molto positivo per gli aeroporti della regione.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Nuovo record mensile per Toscana Aeroporti che inizia il nuovo anno superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio. Lo comunica la stessa azienda, che specifica che i 505 mila passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, segnano una crescita del +4 per cento sul 2025. Cala il traffico domestico (-5,1%), ma il quello estero riesce a compensare, con un incremento che supera il 7 per cento. A Peretola miglior gennaio di sempre. L’aeroporto Vespucci di Firenze segna il miglior gennaio di sempre con 215mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6 per cento sull’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeri

Approfondimenti su Toscana Aeroporti

Nel 2025, gli aeroporti toscani hanno registrato un record di 9,8 milioni di passeggeri, sottolineando l'importanza crescente della mobilità nel territorio.

Nel corso dell’ultimo anno, il nostro Paese ha raggiunto numeri record con oltre 200 milioni di passeggeri negli aeroporti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Toscana Aeroporti

Argomenti discussi: Toscana e Romania più connesse con la nuova rotta Pisa - Ia?i; Wizz-air, nuovo collegamento diretto Pisa-Ia?i; Nuovi voli Aeroitalia in Toscana: al via tre rotte per l’estate 2026 da Firenze e Pisa; Pisa-Iasi, nuova rotta Wizz Air: biglietti in vendita e due voli a settimana.

Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeriMiglior gennaio di sempre con 215 mila passeggeri per l’aeroporto di Firenze (+6,6%). Transitati dallo scalo pisano 291mila viaggiatori, con un incremento del 2,1% sul 2025 ... lanazione.it

Toscana Aeroporti, miglior gennaio di sempre con oltre 500 mila passeggeri(Teleborsa) - Toscana Aeroporti, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha inaugurato il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la so ... borsa.corriere.it

Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della rotta Pisa – Iai. Due centri d’eccellenza universitaria, un unico legame diretto. Il collegamento, operato due volte a settimana (martedì e sabato), sarà servito esclusivamente dagli Airbus A321 facebook