inizio anno da record per toscana aeroporti 500mila passeggeri

Toscana Aeroporti ha raggiunto un nuovo record di passeggeri a gennaio, superando i 500mila viaggiatori per la prima volta. La crescita si deve all’aumento di voli nazionali ed europei, che ha portato più persone a scegliere gli aeroporti toscani. Il numero di passeggeri di quest’anno si confronta con un gennaio dell’anno scorso più tranquillo, segnando un’accelerazione significativa nel traffico aereo. La compagnia aspetta un altro mese di forte affluenza.

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio. Sono infatti 505 mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del +4,0% sul 2025. Nel mese di gennaio il trend positivo del segmento di traffico internazionale (+7,1%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,1%). Questo eccellente avvio consolida lo slancio straordinario del 2025, un esercizio che si è chiuso con il record storico assoluto di 8,9 milioni di passeggeri totali, segnando un +8,5% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

