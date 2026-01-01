FC 26 Partenza col botto | come creare il terzino perfetto con 92 di cross e Passo veloce+ New Year Overdrive
EA Sports celebra il 2026 con l’aggiornamento gratuito “Partenza col botto”, dedicato ai terzini destri (TD). Questa evoluzione mira a migliorare le capacità di cross e Passo Veloce+ dei giocatori, consentendo di creare il terzino perfetto. In questa guida, analizzeremo le strategie e le caratteristiche necessarie per ottimizzare le prestazioni di questa posizione, offrendo consigli pratici per sfruttare al meglio le nuove funzionalità introdotte.
EA Sports festeggia l’arrivo del 2026 con un’evoluzione gratuita chiamata Partenza col botto, dedicata esclusivamente ai terzini destri (TD). Questa sfida è una vera miniera d’oro tattica: non solo garantisce una velocità spaventosa, ma aggiunge il prestigioso stile di gioco Passo veloce+, rendendo il tuo difensore imprendibile nelle sovrapposizioni. Analisi tecnica: l’incubo di ogni esterno sinistro. Il potenziamento trasforma un normale terzino in un’ala aggiunta. Con un boost massiccio al Cross (+25, fino a 92) e alla Velocità scatto (+15), il giocatore diventa l’arma perfetta per chi ama crossare al centro per punte fisiche come Haaland o De Ketelaere. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: EA FC 26 Evoluzione Partenza Col Botto Elenco Giocatori Ed Obiettivi
Leggi anche: FC 26 SBC: Tour Mondiale Wesley França (85 OVR) – Il Terzino Veloce
