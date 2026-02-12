FC 26 EVO Via Libera The ball is mine

Questa nuova versione del pallone FC 26 EVO Via Libera vuole conquistare chi ama il gioco veloce e tecnico. È pensata per aiutare i giocatori a migliorare il dribbling e a mettere in difficoltà i difensori con tocchi precisi e agili. Gli appassionati di calcio che cercano uno strumento per affinare le proprie skills troveranno in questa evoluzione un alleato importante.

Questa Evoluzione è il sogno di chi ama i giocatori agili e rapidi nello stretto. È progettata per trasformare i tuoi talenti più tecnici in veri specialisti del dribbling, capaci di mandare a vuoto i difensori con un tocco di palla vellutato. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibilità: 2 volte.. Costo: Gratuita.. Requisito Chiave: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 86.. Ruolo: No portieri.. Stili di gioco max: 10.. Stili di gioco+ max: 1.. Miglioramenti: Il Re del Dribbling. L'upgrade si focalizza quasi interamente sulla qualità nel controllo palla e sulla velocità di esecuzione: Dribbling: +5 (fino a un massimo di 89 ).

