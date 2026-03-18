In vendita i biglietti di Fasano-Manfredonia
È stata aperta la vendita dei biglietti per la partita tra Fasano e Manfredonia, che si svolgerà domenica 22 marzo alle ore 15. La vendita riguarda anche i tagliandi per il settore ospiti. I sostenitori del Manfredonia Calcio 1932 possono acquistare i biglietti per assistere alla sfida in programma allo stadio Fasano.
Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro il Fasano in programma domenica 22 marzo alle ore 15.30 presso lo Stadio “Vito Curlo”. Intero: € 13,00 + € 1,00 (prevendita)Ridotto Donne: € 7,00 + € 1,00 (prevendita)Under 12: Ingresso Gratuito (il biglietto omaggio va ritirato al botteghino il giorno della gara muniti di documento). Si ricorda che i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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