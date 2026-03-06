famiglia del bosco la mamma allontanata dalla casa famiglia di vasto saranno trasferiti anche i bambini

Una famiglia residente nel bosco è stata allontanata dalla casa famiglia di Vasto, con i figli destinati a essere trasferiti altrove. La decisione è stata presa in seguito a una segnalazione proveniente dalla stessa struttura che ospitava la famiglia. I bambini e la madre sono stati accompagnati fuori dalla casa famiglia, mentre le autorità si occupano delle procedure di trasferimento.

Alla base del provvedimento ci sarebbe una segnalazione della stessa casa famiglia, che avrebbe riferito un comportamento definito «fortemente oppositivo» da parte della madre. Un’accusa che lei respinge. L’esecuzione dell’ordinanza non risulta ancora avvenuta e potrebbe essere attuata nelle prossime ore dagli assistenti sociali, con eventuale supporto della forza pubblica. Marco Femminella, l’avvocato della famiglia ha criticato la scelta dei giudici: «C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato che, in pieno svolgimento della consulenza, ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

