Zona rossa violata a Niscemi faceva video per TikTok | primi provvedimenti della Procura

La zona rossa di Niscemi è stata violata ancora una volta. Alcuni giovani sono stati colti mentre facevano video su TikTok all’interno dell’area interdetta. La Procura di Gela ha già avviato i primi provvedimenti contro chi ha infranto i divieti di ingresso, segno che le autorità vogliono fermare queste inosservanze.

Arrivano i primi provvedimenti per la violazione della zona rossa istituita a Niscemi per la frana. La procura di Gela ha avvia i provvedimenti a carico di alcuni soggetti che sono accusati di avere violato i divieti di ingresso. Il reato contestato è inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Tra i destinatari del provvedimento un catanese che avrebbe superato le barriere senza autorizzazione per fare un video e postarlo su TikTok. Il capo della procura gelese Salvatore Vella, che già coordina le indagini per disastro colposo sulla frana, ha ribadito che l’ordinanza sindacale di protezione civile va rispettata perché volta a tutelare la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zona rossa violata a Niscemi, faceva video per TikTok: primi provvedimenti della Procura Approfondimenti su Niscemi Violation Ecco dove finisce Niscemi, le immagini della zona rossa a ridosso della frana Nel centro di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la zona rossa si estende ancora. Frana di Niscemi: precipita anche la Croce. Ci sono 5 indagati per violazione della "zona rossa" Questa sera a Niscemi la frana ha fatto un altro danno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Niscemi Violation Argomenti discussi: Olimpiadi, come muoversi in Val di Fiemme; Olimpiadi da opportunità a incubo: cittadini di serie A e B, il Comune: Fatto il possibile. Durante le gare qualche disagio ma puntiamo sulla legacy; Ci sono le Olimpiadi: come muoversi in valle? Tutti i consigli; Da Torino: I granata allontanano la zona rossa. Ma nessuna ambizione. Zona rossa violata a Niscemi, faceva video per TikTok: primi provvedimenti della ProcuraArrivano i primi provvedimenti per la violazione della zona rossa istituita a Niscemi per la frana. La procura di Gela ha avvia i provvedimenti a carico di ... caltanissetta.gds.it Zona rossa violata, tutti a spasso e assalto alle spiagge. Commercianti senza mascherina: chiusi tre negoziANCONA - Scampagnate e picnic all’aperto, corse in bicicletta, lunghe passeggiate in spiaggia. Viva la primavera, esplosa in una soleggiata domenica delle Palme. Come se il Covid non esistesse. Come ... corriereadriatico.it Torre de’ Conti, ridotta la zona rossa: da metà marzo riapre un varco pedonale tra Fori Imperiali e via Cavour https://www.lacapitale.it/articolo/torre-de-conti-ridotta-la-zona-rossa-da-metà-marzo-riapre-un-varco-pedonale-tra-fori-imperiali-e-via-cavour - facebook.com facebook

