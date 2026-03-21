Fa jogging con Strava sulla Charles de Gaulle e svela la posizione esatta della portaerei L’epic fail di un giovane ufficiale francese

Un giovane ufficiale francese ha effettuato un jogging lungo la Charles de Gaulle utilizzando l’app Strava, rivelando così la posizione precisa della portaerei. La nave militare, che pesa 40.000 tonnellate e trasporta 2.000 persone, è passata inosservata nei mari del mondo. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla divulgazione accidentale di dati sensibili attraverso l’uso di applicazioni di tracciamento.

Il passaggio di una nave militare da 40.000 tonnellate con 2.000 persone a bordo passa inosservato nei mari del mondo. A meno che uno dei passeggeri non utilizzi Strava, la celebre applicazione per registrare e condividere le proprie attività sportive. Le Monde ha rivelato l’epic fail di un giovane ufficiale della marina francese, imbarcato a bordo della portaerei Charles de Gaulle: condividendo la sua corsa venerdì 13 marzo, il militare reso accessibile la posizione del fiore all’occhiello della marina francese, a nordovest dell’isola di Cipro. La pubblicazione mostra un percorso serpeggiante di 7,23 chilometri per circa 36 minuti, in mezzo alle acque del Mediterraneo, probabilmente sul ponte della portaerei o a bordo di una delle navi di scorta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fa jogging con Strava sulla Charles de Gaulle e svela la posizione esatta della portaerei. L’epic fail di un giovane ufficiale francese Articoli correlati Leggi anche: Portaerei francese Charles de Gaulle localizzata dalla corsa di un militare pubblicata sull'app di running Strava Leggi anche: Rilevata la posizione della portaerei Charles de Gaulle: ecco cosa è successo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fa jogging con Strava sulla Charles de... Temi più discussi: La portaerei francese Charles De Gaulle è stata localizzata tramite un'app di fitness; Un’app fitness tradisce la Marina francese: la portaerei segreta scoperta in tempo reale; Iran, l'app fitness Strava svela la posizione della portaerei francese; Quella corsetta sulla Charles de Gaulle che via app Strava ha rivelato al mondo la posizione della portaerei francese. Fa jogging con Strava sulla Charles de Gaulle e svela la posizione esatta della portaerei. L'epic fail di un giovane ufficiale franceseL'inchiesta di Le Monde ha ricostruito il percorso della nave da guerra negli ultimi mesi, consultando i dati condivisi pubblicamente dal soldato sulla celebre app. Il comando delle forze armate franc ... msn.com La portaerei francese Charles De Gaulle è stata localizzata tramite un'app di fitnessLeggi su Sky TG24 l'articolo La portaerei francese Charles De Gaulle è stata localizzata tramite un'app di fitness ... tg24.sky.it La Charles De Gaulle in missione nel Mediterraneo orientale non condivide la zona di intervento. Ma non ha fatto i conti con un militare che faceva jogging sul ponte della nave... facebook La postura francese nella guerra in Iran La crisi pesa su energia globale e reazioni regionali. La Francia difende la sua credibilità e presenza strategica: dispiega la portaerei Charles de Gaulle e rafforza accordi locali. Di Alexandra Elena Vechiu x.com