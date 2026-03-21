Un episodio insolito è stato segnalato dal quotidiano Le Monde riguardo alla portaerei Charles de Gaulle. Secondo il rapporto, un'app di fitness utilizzata da uno dei membri dell'equipaggio ha portato alla rilevazione della posizione della nave. La portaerei si trova attualmente nel Mar Mediterraneo impegnata in una missione difensiva. La vicenda ha attirato l'attenzione per le potenziali implicazioni sulla sicurezza.

Un episodio a dir poco sconcertante quello riportato dal quotidiano Le Monde. L'innocente utilizzo di un'app di fitness avrebbe potuto costare caro alla marina francese, che attualmente si trova nel Mar Mediterraneo in missione difensiva. La grande portaerei Charles de Gaulle si è mossa dopo lo scoppio della guerra in Iran. Dallo scorso 9 marzo naviga nelle acque del Mediterraneo orientale insieme anche ad alcune fregate. Tutto questo per monitorare la situazione ed essere di sostegno agli alleati. Si tratta di una posizione molto delicata, oltre che di grandissimo rischio. Eppure, sarebbe bastata un'applicazione a rendere l'ammiraglia francese vulnerabile, trasmettendo la sua esatta posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rilevata la posizione della portaerei Charles de Gaulle: ecco cosa è successo

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