Portaerei francese Charles de Gaulle localizzata dalla corsa di un militare pubblicata sull' app di running Strava

Il 13 marzo alle 10:35 un ufficiale della Marina francese stava correndo sul ponte del portaerei Charles de Gaulle quando la sua corsa è stata registrata sull'app di running Strava. La notizia si è diffusa dopo che i dati sono stati condivisi online, attirando l’attenzione su questa imprevista attività sul grande assetto militare. La scoperta ha suscitato interesse tra gli utenti e le autorità competenti.

È il 13 marzo, sono le 10:35 del mattino. Un giovane ufficiale della Marina francese corre sul ponte della nave su cui lavora. Quella nave è la portaerei Charles de Gaulle, in missione insieme alla sua "scorta" a nord-ovest di Cipro, a circa cento chilometri dalla costa turca. Dopo aver finito il suo allenamento, poco più di 7 chilometri percorsi in trentacinque minuti, sfrutta il suo smartwatch per caricare i dati della corsa su internet sull'app sportiva Strava, tra le più usate al mondo per gli amanti del jogging. Il problema è che chiunque può vederne la localizzazione: senza forse farci troppa attenzione, aveva segnalato a tutto il mondo l'esatta posizione nel Mediterraneo della portaerei francese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Portaerei francese Charles de Gaulle localizzata dalla corsa di un militare pubblicata sull'app di running Strava Articoli correlati Drone russo sulla portaerei francese Charles de Gaulle al porto di Malmö: abbattuto dalle forze svedesiUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia. Drone russo sulla portaerei francese Charles de Gaulle nel porto di Malmö: abbattuto dalle forze svedesiUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente in Svezia. Una raccolta di contenuti su Portaerei francese Charles de Gaulle... Temi più discussi: La portaerei Charles de Gaulle è in rotta nel Mediterraneo per fronteggiare la minaccia dell’Iran; France Libre, la nuova portaerei da 10 miliardi di euro. Sarà la più grande nave militare mai costruita in Francia; La portaerei indiana IAC-2 offre un'alternativa a un ipotetico secondo PA-NG francese.; Macron presenta France Libre, la portaerei francese del futuro. Simbolo della nostra indipendenza. Incubo GPS: ecco come una app di fitness ha messo a rischio la sicurezza nazionale francese e rivelato la posizione della Charles de GaulleUn semplice allenamento può trasformarsi in un incidente di sicurezza nazionale . È quanto accaduto alla portaerei francese Charles de Gaulle , ... innovazione.tiscali.it La portaerei francese Charles De Gaulle è stata localizzata tramite un'app di fitnessLeggi su Sky TG24 l'articolo La portaerei francese Charles De Gaulle è stata localizzata tramite un'app di fitness ... tg24.sky.it L'incredibile errore di un giovane della Marina francese a bordo della portaerei Charles de Gaulle - facebook.com facebook La portaerei francese Charles de Gaulle è stata tracciata in tempo reale dal Monde perché qualcuno è stato così stupido da usare Strava. x.com