Portaerei francese Charles de Gaulle localizzata dalla corsa di un militare pubblicata sull' app di running Strava

Da ilmessaggero.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 marzo alle 10:35 un ufficiale della Marina francese stava correndo sul ponte del portaerei Charles de Gaulle quando la sua corsa è stata registrata sull'app di running Strava. La notizia si è diffusa dopo che i dati sono stati condivisi online, attirando l’attenzione su questa imprevista attività sul grande assetto militare. La scoperta ha suscitato interesse tra gli utenti e le autorità competenti.

È il 13 marzo, sono le 10:35 del mattino. Un giovane ufficiale della Marina francese corre sul ponte della nave su cui lavora. Quella nave è la portaerei Charles de Gaulle, in missione insieme alla sua "scorta" a nord-ovest di Cipro, a circa cento chilometri dalla costa turca. Dopo aver finito il suo allenamento, poco più di 7 chilometri percorsi in trentacinque minuti, sfrutta il suo smartwatch per caricare i dati della corsa su internet sull'app sportiva Strava, tra le più usate al mondo per gli amanti del jogging. Il problema è che chiunque può vederne la localizzazione: senza forse farci troppa attenzione, aveva segnalato a tutto il mondo l'esatta posizione nel Mediterraneo della portaerei francese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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