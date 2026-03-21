Daniel Maldini, ex attaccante del Milan e figlio di Paolo Maldini, ha recentemente espresso la sua intenzione di trasferirsi alla Lazio. In un'intervista, ha dichiarato di aver sempre avuto l’idea di unirsi ai biancocelesti, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi del trasferimento. Maldini ha anche parlato brevemente del suo passato e della sua carriera calcistica.

Daniel Maldini, figlio di Paolo ed ex attaccante del Milan ora alla Lazio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L'ex calciatore rossonero ha voluto soffermarsi sui suoi primi mesi al servizio dei biancocelesti, parlando anche dell'integrazione con la squadra. Maldini, poi, ha voluto parlare anche del forte interessamento del club laziale nei suoi confronti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: Milan, le parole dell'ex rossonero Daniel Maldini sul suo percorso alla Lazio: "Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Maldini: “Ho sempre avuto l’idea di venire alla Lazio”

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AH BOH... DANIEL MALDINI VA ALLA LAZIO

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