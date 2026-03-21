L'ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha partecipato al Big Bang dello Sport, dove ha espresso la sua opinione sui valori dello sport e sulla vittoria, affermando che la gioia di vincere rimane invariata, indipendentemente dalle circostanze. Durante l'evento, Galliani ha condiviso alcune riflessioni sul ruolo dello sport e sull'importanza della passione nel contesto sportivo.

Nella mattinata di oggi, presso l’Enjoy Sport Center di Cernusco sul Naviglio, in occasione del 2026, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha incontrato più di 200 dirigenti e allenatori di varie società sportive. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune dichiarazioni sulle varie emozioni che si provano nel vincere. Ecco, di seguito, le sue parole: «Vi assicuro che la gioia di vincere non cambia: che sia una partita del torneo dell’oratorio, una in Serie C o una in Champions League, l’emozione è la stessa. Lo so per esperienza diretta. Le società sportive sono, in fondo, come aziende che producono film: il dirigente e il presidente sono i produttori, l’allenatore è il regista e i calciatori sono gli attori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Galliani: “Vi assicuro che la gioia di vincere non cambia”

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