La discussione sulla riformulazione proposta dalla ministra Giulia Bongiorno al ddl Stupri riporta nuovamente al centro il tema del consenso. Spesso si sostiene che il silenzio equivalga a un assenso, ma è importante ricordare che le donne sono pienamente in grado di esprimere un sì chiaro e consapevole. Questa riflessione invita a considerare con attenzione il ruolo del consenso nel dibattito sulla tutela delle vittime e sui diritti di tutti.

Chi tace acconsente, dunque. Gira che ti rigira, alla fine, si torna sempre lì. Quello che fa tanto discutere della riformulazione avanzata dalla ministra Giulia Bongiorno al ddl Stupri riporta ancora una volta la questione al punto di partenza. La parola ‘consenso’, con l’aggiunta di altre due condizioni decisive come ‘libero e attuale’, era il centro del testo originale che aveva entusiasmato tutti per la sua portata giuridica innovativa. In altre parole: perché una donna sia davvero disponibile è necessario che dica sì, non è sufficiente che non dica no. La donna deve essere un soggetto attivo, promotore della proprio desiderio, del proprio intento e della propria volontà, e non più un soggetto passivo, pronto ad accettare quando va bene o a subire quando va male il desiderio maschile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quel ‘dissenso’ cambia tutto: vi assicuro che le donne sono capaci di dire Sì

