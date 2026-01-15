Se la tennista continua a giocare e non si scusa vi assicuro che prendo nota | la polemica sugli allenamenti agli Australian Open

A pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open, cresce l’attenzione su alcune questioni legate agli allenamenti del torneo. La polemica, in particolare, riguarda il comportamento di alcune tenniste che, nonostante le contestazioni, continuano a giocare senza scuse ufficiali. Questa situazione apre un dibattito sulla gestione delle regole e del fair play nel tennis professionistico, evidenziando un aspetto meno evidente di questo importante evento sportivo.

A pochi giorni dall’inizio dell’ Australian Open, mentre Melbourne si diverte con il Million Dollar One Point Slam, il tennis mette in luce uno dei suoi lati meno chiacchierati. Nulla a che vedere con ranking, premi o polemiche arbitrali, ma qualcosa di molto più quotidiano e, proprio per questo, capace di accendere tensioni sottili: il tempo sul campo di allenamento. Alcune delle tenniste più importanti del circuito hanno affidato al Guardian parole insolitamente schiette su una consuetudine che, nei tornei di tutto il mondo, è regolata più dal buon senso che da norme scritte: non sforare, non monopolizzare, lasciare spazio a chi viene dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

