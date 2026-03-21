Ex Ilva Jindal prova a bruciare la concorrenza

Jindal ha inviato nelle ultime ore una proposta vincolante per l’acquisizione dell’ex Ilva. La proposta riguarda l’intero complesso siderurgico e si confronta con un’offerta simile del fondo americano Flacks. Le fonti vicine alla questione confermano l’arrivo di questa proposta, che mira a contendersi la gestione dell’area industriale. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Per l’ex Ilva ci sarebbe una proposta vincolante arrivata, da parte di Jindal, nelle scorse ore. E’ quanto si apprende da fonti vicine al dossier, secondo le quali la proposta riguarderebbe l’intero complesso siderurgico e sarebbe paragonabile a quella del fondo americano Flacks. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Ex Ilva, Jindal torna in partita Leggi anche: Ex Ilva, torna in pista Jindal, Urso conferma: incontrati i vertici Contenuti utili per approfondire Ex Ilva Jindal prova a bruciare la... Temi più discussi: Ex Ilva, Urso: arrivata offerta anche da gruppo Jindal; Il pallottoliere di Urso sulle spoglie dell’Ilva. Jindal torna in corsa dopo i dubbi su Flacks; Ilva, il ritorno di Jindal. Flacks: pronti a chiudere; Ilva, Jindal presenta un’offerta: Urso la confronterà con Flacks. Ex Ilva, ecco la proposta vincolante Jindal. I dubbi su impianti a caldo e occupazionePresentata ai commssari di Ilva spa e Acciaierie d’Italia, in seguito alle incertezze di Flacks, che non ha chiarito le perplessità sugli aspetti finanziari ... repubblica.it Ex Ilva, pressing dell'indiana Jindal: l'offerta per l'acquisto che sfida agli americaniLa vendita degli stabilimenti etra in una nuova fase decisiva con l’offerta del gruppo indiano che prova a superare il fondo americano Flacks. Restano però incertezze sulle garanzie finanziarie e sul ... today.it Flacks Group in ritardo Il gruppo ha chiesto più tempo per presentare i documenti che motivano e strutturano la sua offerta sugli asset industriali dell’ex Ilva. Intanto, tutti gli occhi puntati sul 23 marzo, quando è attesa la proposta del gruppo indiano Jindal Il s facebook Ex Ilva, Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l'intero asset x.com