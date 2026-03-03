Ex Ilva torna in pista Jindal Urso conferma | incontrati i vertici

Il gruppo indiano Jindal Steel & Power ha ripreso i contatti con i vertici italiani coinvolti nella ex Ilva. Oggi a Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti di Jindal e i responsabili delle istituzioni italiane, confermando l'interesse del gruppo a partecipare alla vicenda. La riunione ha avuto luogo alla presenza di un rappresentante del ministero competente.

Roma, 3 mar. (askanews) – Sulla Ex Ilva si profila un ritorno nella partita del gruppo indiano Jindal Steel & Power. "Confermo che durante la mia missione a Nuova Delhi ho incontrato i titolari dell'azienda, alla presenza del nostro ambasciatore, e ho dato loro le informazioni che chiedevano, in merito alla gara, secondo le procedure europee per l'assegnazione degli impianti". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso durante una conferenza stampa al Mimit al termine di una bilaterale con il suo omologo della Francia, Sébastien Martin.