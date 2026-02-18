Ricostruzione post sisma | 1,6 milioni di euro al Comune di Todi per cinque interventi di recupero

Il Comune di Todi riceve 1,6 milioni di euro per ricostruire le sue strutture danneggiate dal sisma, dopo aver presentato una richiesta al commissario straordinario Guido. La somma servirà a sistemare edifici pubblici e strade danneggiate, contribuendo a ripristinare la normalità nel centro storico.

Il Comune di Todi beneficiario di un importante finanziamento per la ricostruzione post-sisma. Sono in arrivo 1,6 milioni di euro che andranno a finanziare cinque differenti interventi di recupero a seguito dell'istanza inoltrata dal Comune al commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. I cinque interventi fanno parte di una elenco più ampio che l'amministrazione comunale di Todi ha sottoposto all'attenzione del commissario Castelli. I lavori finanziati interesseranno le frazioni di Torregentile, Vasciano, Cordigliano-Quadro e il centro storico cittadino. Nel dettaglio, verranno recuperati la chiesa del cimitero di Vasciano, al quale sono destinati 295 mila euro, la chiesa del cimitero di Torregentile, destinataria di 279 mila euro e la chiesa del cimitero di Quadro-Cordigliano per 210 mila euro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

