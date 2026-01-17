Barba Avs-Radici in Comune sul nuovo conservatorio | Errori e incertezze costo raddoppiato a 15 milioni di euro
Barba (Avs-Radici in Comune) commenta il nuovo conservatorio, evidenziando errori e incertezze nel progetto e un aumento dei costi, ora stimati a 15 milioni di euro, più del doppio rispetto alle previsioni iniziali. Sono passati cinque anni dall'assegnazione dei fondi per la ristrutturazione dell'ex scuola L., ma i lavori incontrano ancora diverse criticità.
Le critiche della consigliera comunale Simona Barba: "È record: 5 anni dal finanziamento, 15 progettisti, zero progetto esecutivo, un vortice di professionisti, ma gli errori progettuali e le incertezze strutturali non si risolvono «Sono trascorsi ben cinque anni dall'assegnazione dei fondi per la ristrutturazione dell'ex scuola L. Muzii di Pescara, destinata a divenire la prestigiosa sede del Conservatorio L. D'Annunzio». A ricordarlo è Simona Barba di Avs-Radici in Comune che ripercorre le varie tappe del progetto. «Il 10 settembre 2020», scrive, «è la data in cui il Dm numero 645 ha formalmente assegnato i primi 9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
