Il mercato più famoso d’Italia apre il 2026 | gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Ostia e Mentana

A inizio 2026, gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Ostia e Mentana, portando a Roma e dintorni una proposta di mercato di alta qualità. Dopo una pausa, queste date rappresentano un’occasione per scoprire prodotti selezionati e vivere momenti di socialità nel rispetto delle tradizioni italiane. Gli appuntamenti si svolgeranno nel primo fine settimana di gennaio, offrendo un’opportunità di shopping autentico e nel rispetto delle norme vigenti.

Il nuovo anno parte all'insegna dello shopping di qualità e della socialità a Roma e dintorni. Nel primo week-end del 2026 tornano infatti nell'area della Capitale Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, protagonisti indiscussi del mercato di qualità più famoso d'Italia, con due appuntamenti molto attesi: sabato 3 gennaio a Ostia e domenica 4 gennaio a Mentana. Le ormai leggendarie boutique a cielo aperto® dell'originale Consorzio – da non confondere con format imitativi presenti in regione – porteranno ancora una volta il meglio del Made in Italy artigianale direttamente nelle strade romane, trasformando le vie cittadine in un vero spettacolo di colori, stile e convivialità.

