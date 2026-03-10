Estate 2026 Forte dei Marmi | nuova stagione vip tra mare e lusso

L’estate 2026 a Forte dei Marmi si avvicina e la località della Versilia si prepara ad accogliere un afflusso di turisti e vip, pronti a vivere giornate di relax tra il mare e il lusso. Strade, spiagge e locali si stanno attrezzando per la nuova stagione, che si preannuncia ricca di presenze di personaggi noti e di eventi esclusivi.

Forte dei Marmi, meta vip in Versilia, si prepara a un'estate 2026 che promette di essere una delle più scintillanti degli ultimi anni. La località chic – emblema puro del turismo di fascia alta in Versilia – sta già attirando l'attenzione di viaggiatori italiani e internazionali. Turisti in cerca di mare, boutique di lusso, ristoranti iconici e quella vita mondana che da sempre la rende un punto di riferimento per il jet set. Negli ultimi anni sono stati avvistati personaggi come Fedez, Cesc Fàbregas, Sandro Tonali, oltre a imprenditori, modelle e star televisive che hanno scelto Forte come rifugio estivo tra privacy e glamour. Tra gli eventi top le Olimpiadi del Cuore (organizzate dallo staff di Paolo Brosio) a cui partecipano ogni anno celebri personaggi della tv e dello sport.