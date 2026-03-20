Roma casale crollato per un' esplosione morti due anarchici | Stavano preparando una bomba

Due persone sono morte in un’esplosione in un casale a Roma. Gli investigatori riferiscono che le vittime, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, erano coinvolte nella preparazione di un ordigno esplosivo. Non sono stati forniti altri dettagli su eventuali altri coinvolti o sugli esiti delle indagini in corso. La scena dell’incidente si trova in una zona rurale della città.