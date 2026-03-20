Roma casale crollato per un' esplosione morti due anarchici | Stavano preparando una bomba

Da xml2.corriere.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono morte in un’esplosione in un casale a Roma. Gli investigatori riferiscono che le vittime, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, erano coinvolte nella preparazione di un ordigno esplosivo. Non sono stati forniti altri dettagli su eventuali altri coinvolti o sugli esiti delle indagini in corso. La scena dell’incidente si trova in una zona rurale della città.

Secondo gli investigatori le due vittime, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, facevano parte del gruppo vicino all'anarchico Alfredo Cospito, ora in carcere . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

roma casale crollato per un esplosione morti due anarchici stavano preparando una bomba
© Xml2.corriere.it - Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici: «Stavano preparando una bomba»

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici. L'ipotesi è che stessero preparando una bomba per fare un attentato

Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bombaDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma.

Una raccolta di contenuti su Roma casale crollato per un'esplosione...

Temi più discussi: Morti nel crollo di un casale, ieri sera sentito un boato; Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti; Morti in crollo casale, ipotesi è che stessero maneggiando ordigno.

roma casale crollato perCrollo in casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due mortiCrollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accer ... ansa.it

A Roma crollo in un casale abbandonato: le due vittime sono legate al gruppo CospitoQuesta mattina c'è stato il crollo di un solaio in un casale abbandonato che si trova nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e ... avvenire.it

Digita per trovare news e video correlati.