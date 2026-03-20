Roma esplosione in un casale | morti due anarchici Maneggiavano un ordigno artigianale

Due persone appartenenti al movimento anarchico sono morte in un'esplosione avvenuta in un casale abbandonato. Le vittime stavano maneggiando un ordigno artigianale quando l'esplosione ha causato il crollo della struttura. L'incidente si è verificato in una zona fuori dal centro urbano e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

C’è la pista anarchica dietro l’esplosione che ha causato la morte di due persone in un casolare al parco degli Acquedotti I due corpi trovati sotto alle macerie sono infatti stati identificati: si tratta di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, appartenenti entrambi al gruppo di Alfredo Cospito, anarchico abruzzese ristretto in carcere con il 41bis. L’ipotesi è che i due stessero preparando una bomba artigianale. Proprio l’ordigno sarebbe poi esploso facendo crollare il solaio del Casale del Sellaretto sotto alle cui macerie i soccorritori hanno poi trovato i due corpi privi di vita. La pista anarchica ha preso corpo con il passare delle ore dopo l’identificazione delle vittime, avvenuta attraverso i tatuaggi che avevano sul corpo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, esplosione in un casale: morti due anarchici. Maneggiavano un ordigno artigianale Articoli correlati Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici: «Stavano preparando una bomba»Secondo gli investigatori le due vittime, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, facevano parte del gruppo vicino all'anarchico Alfredo Cospito,... Leggi anche: Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici. L'ipotesi è che stessero preparando una bomba per fare un attentato Una raccolta di contenuti su Roma esplosione in un casale morti due... Temi più discussi: Ostia, bomba carta vicino piazza Anco Marzio: distrutta la balaustra di un cantiere; Esplosione all’Infernetto: il forte boato causato da un petardo; Amsterdam, un’esplosione danneggia una scuola ebraica. La sindaca: Attacco deliberato; Media Iran, 'forte esplosione a Teheran vicino manifestazioni, presente Larijani'. Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due mortiLe vittime, non ancora identificate, sono un uomo e una donna. L'intervento in via della Capannelle. Sul posto vigili del fuoco, scientifica e polizia locale ... romatoday.it Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertateSono in corso ancora le verifiche per accertare che non ci siano altre vittime, il crollo è avvenuto nel cosidetto ... rtl.it Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» - facebook.com facebook La Lega ha reso noti anticipi e posticipi delle giornate 32, 33 e 34 Roma-Pisa venerdì 10/4 ore 20:45 Roma-Atalanta sabato 18/4 ore 20:45 Bologna-Roma sabato 25/4 ore 18:00 #ASRoma x.com