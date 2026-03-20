A Roma, nel quartiere vicino al Parco degli Acquedotti, il tetto di un casolare è crollato, causando la morte di due persone. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno estratto i corpi dalle macerie. La zona è stata messa sotto sequestro mentre si svolgono le operazioni di soccorso e ricostruzione dei fatti.

Dramma a Roma, nella zona del Parco degli Acquedotti, dove un uomo e una donna sono morti dopo il crollo del tetto di un casolare usato da persone senza fissa dimora. La tragedia è avvenuta intorno alle 9.15 di venerdì 20 marzo, in via delle Capannelle. Ieri era stata registrata un’esplosione. Sul posto è intervenuto il Settimo Gruppo della Polizia Locale, insieme agli agenti del commissariato Romanina, i vigili del fuoco, carabinieri e i sanitari del 118. Si cercano tra le macerie altre possibili vittime. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tetto del casolare crolla a Roma in zona Parco degli Acquedotti, due morti sotto le macerie

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