Un'esplosione si è verificata al Parco degli Acquedotti di Roma, coinvolgendo due militanti anarchici, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, che hanno perso la vita nell'incidente. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e hanno identificato le vittime, entrambe note per il loro attivismo. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno svolgendo le verifiche necessarie.

Si chiamavano Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone le due persone morte nella mattinata di venerdì 20 marzo nell’esplosione di un casolare al Parco degli Acquedotti di Roma. I due, lei 35 anni, lui 53, erano militanti anarchici appartenenti al gruppo di Alfredo Cospito. Secondo gli inquirenti, la coppia sarebbe rimasta uccisa mentre lavorava al confezionamento di una bomba artigianale, in vista di un attentato. Esplosione al Parco degli Acquedotti, identificate le vittime Chi erano Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano Le ipotesi sulla pista anarchica e Alfredo Cospito Esplosione al Parco degli Acquedotti, identificate le vittime C’è la pista anarchica dietro l’esplosione che questa mattina, 20 marzo, ha provocato il crollo di un casolare abbandonato nella zona del Parco degli Acquedotti a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esplosione al Parco degli Acquedotti di Roma, chi erano le vittime Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano

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Corriere della Sera. . Tragedia nel parco degli Acquedotti a Roma. Sulle prime si è pensato fossero due senzatetto, invece erano Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, due anarchici, entrambi rimasti uccisi mentre confezionavano una bomba. Tutto è co - facebook.com facebook