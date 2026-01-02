Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento ma non per tutti Chi deve pagare quanto costa e quali sono le alternative

Da gennaio 2024, lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, ma non per tutti. Chi deve sostenere il costo, quanto si tratta e quali sono le alternative disponibili? È importante conoscere le differenze e le soluzioni offerte per poter scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze, considerando gli eventuali costi e le modalità di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

Non sarà più gratuito per tutti poter accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con lo Spid di Poste italiane. Dal 1 gennaio 2026, Poste ha introdotto un canone annuale di 6 euro per il rinnovo dell’identità digitale, allineandosi ad altri provider come Aruba e Infocert che già applicano tariffe simili. Lo Spid, ovvero il sistema pubblico di identità digitale, ha uno dei tassi di diffusione più alti d’Europa. Stando ai dati disponibili, infatti, a ottobre 2025, l’82% della popolazione maggiorenne del nostro Paese possiede un’identità digitale. Di questi, il 70% ha scelto Poste Italiane tramite PosteID. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

