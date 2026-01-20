Carnevale 2026 date e 5 eventi imperdibili in Emilia-Romagna c' è anche Samira Lui

Il Carnevale 2026 in Emilia-Romagna si avvicina, con date ufficiali dal 12 al 17 febbraio, anche se le celebrazioni iniziano già nel weekend precedente. Questa tradizione radicata nella cultura italiana offre numerosi eventi, tra cui cinque appuntamenti imperdibili, tra cui la partecipazione di Samira Lui. Un'occasione per vivere momenti di allegria e tradizione, coinvolgendo grandi e piccini in un periodo di festa che arricchisce il patrimonio regionale.

Bologna, 20 gennaio 2026 - Quando iniziano i festeggiamenti per Carnevale? Archiviata la scorpacciata natalizia, in tanti cominciano a domandarselo: anche il rito del Carnevale, in effetti, è parte integrante della tradizione italiana e rappresenta un appuntamento molto atteso, dai più piccini e non solo. Infine, il Martedì grasso, giorno di chiusura del Carnevale 2026, sarà il 17 febbraio. Nel giorno successivo, 18 febbraio, ricorrerà il Mercoledì delle Ceneri, che sancirà l’inizio ufficiale della Quaresima: i 40 giorni di penitenza e purificazione spirituale si concluderanno il 5 aprile, domenica di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

