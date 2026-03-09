Volvo ES90 la prova de Il Fattoit – Il silenzio del lusso a elettroni – FOTO

Il sito de Il Fatto.it ha testato la nuova Volvo ES90, un'auto elettrica di lusso. La prova si concentra sul design e sulle caratteristiche estetiche del veicolo, accompagnate da una galleria fotografica che mostra vari dettagli del modello. La presentazione include diverse immagini che mettono in evidenza le linee e gli interni dell’auto, offrendo un’idea chiara dell’aspetto esteriore e delle finiture.

Ci sono auto che fanno rumore e altre che scelgono il silenzio. La Volvo ES90, nuova ammiraglia elettrica della casa di Göteborg, appartiene alla seconda categoria: non vuole impressionare ma convincere. E dopo averla guidata tra Bologna e i colli di Forlì è chiaro che la sua carta vincente è proprio questa: la capacità di far viaggiare nel massimo comfort, con una tecnologia che lavora quasi in silenzio. La ES90 mescola l'eleganza di una berlina, la praticità di una fastback e lo spazio di un suv.

© Ilfattoquotidiano.it - Volvo ES90, la prova de Il Fatto.it – Il silenzio del lusso a elettroni – FOTO

