Volvo ES90 la prova de Il Fattoit – Il silenzio del lusso a elettroni – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sito de Il Fatto.it ha testato la nuova Volvo ES90, un'auto elettrica di lusso. La prova si concentra sul design e sulle caratteristiche estetiche del veicolo, accompagnate da una galleria fotografica che mostra vari dettagli del modello. La presentazione include diverse immagini che mettono in evidenza le linee e gli interni dell’auto, offrendo un’idea chiara dell’aspetto esteriore e delle finiture.

‹ › 1 9 volvo es90. ‹ › 2 9 volvo es90. ‹ › 3 9 volvo es90. ‹ › 4 9 volvo es90. ‹ › 5 9 volvo es90. ‹ › 6 9 volvo es90. ‹ › 7 9 volvo es90. ‹ › 8 9 volvo es90. ‹ › 9 9 volvo es90. Ci sono auto che fanno rumore e altre che scelgono il silenzio. La Volvo ES90, nuova ammiraglia elettrica della casa di Göteborg, appartiene alla seconda categoria: non vuole impressionare ma convincere. E dopo averla guidata tra Bologna e i colli di Forlì è chiaro che la sua carta vincente è proprio questa: la capacità di far viaggiare nel massimo comfort, con una tecnologia che lavora quasi in silenzio. La ES90 mescola l’eleganza di una berlina, la praticità di una fastback e lo spazio di un suv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

