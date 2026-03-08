volvo es90 lusso elettrico svedese

Volvo presenta la nuova ES90, una berlina elettrica di alta gamma realizzata in Svezia. La vettura combina finiture di pregio e tecnologia avanzata, puntando a conquistare il segmento delle auto di lusso elettriche. La produzione si svolge nello stabilimento svedese dell’azienda, che ha dedicato risorse importanti alla realizzazione di questo modello. La ES90 rappresenta un passo importante per il marchio nel mercato delle vetture di alta gamma elettriche.

Benvenuti a bordo del lusso della tecnologia targati Volvo. Con la nuova ES90 la casa svedese rilancia la sfida in un mercato, quelle delle berline elettriche top, sempre più affollato. Ma definire questa vettura berlina è riduttivo, perché con quel look tra Suv e coupé allo stesso tempo non passa di certo inosservata nonostante fili via silenziosa come una star che non vuole esse riconosciuta tra la folla. Si tratta di fatto del design scandinavo alla sua massima espressione in grado di unire l'eleganza raffinata di una berlina (con un coefficiente aerodinamico di solo 0,25 il migliore di sempre per la casa) con l'adattabilità di una fastback e lo spazio di un Suv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Volvo EX90, il nuovo riferimento elettrico per comfort e sicurezza

Volvo, arriva la EX60, il suv che cambia l'elettrico

Volvo Es90, con gli 800 volt l'elettrica diventa senza pensieri
Settecento km di autonomia in elettrico e un'architettura a 800 volt: sono i due elementi 'game changer' che fanno della nuova Volvo ES90 un modello importante nella offerta del marchio svedese

Volvo ES90: il futuro incerto delle auto elettriche di lusso
Le auto elettriche continuano a far discutere, e questa volta al centro dell'attenzione troviamo la futura Volvo ES90. Avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello del Marchio automobilistico

