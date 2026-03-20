epidemia di meningite salgono a 29 i casi nel regno unito

Nel Regno Unito, il numero di casi di meningite è salito a 29, con un aumento rapido dovuto alla diffusione di alcuni individui considerati i principali trasmettitori dell'infezione. La situazione coinvolge diverse regioni del paese e continua ad essere monitorata dalle autorità sanitarie. Non sono stati comunicati decessi o gravi complicazioni legate all'epidemia fino a questo momento.

Nel Regno Unito salgono a 29 i casi di meningitelegati al focolaio partito dalla discoteca Club Chemistry di Canterbury nel Kent, lo conferma l’Uk Health Security Agency (Ukhsa). Ivan Gentile, professore ordinario di Malattie infettive dell’Università Federico II, spiega che questogran numero di casiin così poco tempoè dovuto alla presenza dei “super-diffusori”, persone che hanno elevatissime cariche di batteri nel naso pur essendo portatori sani. Queste persone non si ammalano, ma possono trasmettere l’infezione più’ facilmente se si trovano in luoghi molto affollati e dove c’è’ molta vicinanza fisica. La vaccinazione ha già dimostrato di ridurre significativamente i casi nei Paesi dove è stata ampiamente utilizzata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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