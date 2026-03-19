Boom di casi di epatite A in Campania arriva l’ordinanza per il contenimento dei contagi

In Campania si registra un aumento significativo di casi di epatite A, portando le autorità sanitarie a emettere un’ordinanza per contenere i contagi. La regione ha deciso di intensificare i controlli sulla filiera dei molluschi bivalvi e di adottare misure preventive aggiuntive, in risposta alla crescita dei casi rilevati dall’inizio dell’anno. La situazione ha portato a un intervento mirato per fermare la diffusione del virus.

Tempo di lettura: 3 minuti Boom di casi epatite A in Campania. La Regione ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei mollusch i bivalvi e delle azioni di prevenzione, alla luce dell’andamento dei casi registrati dall’inizio dell’anno. Alla data di mercoledì 18 marzo risultano infatti 133 casi complessivi, con “un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini”. Vietato il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza urgente per il contenimento dei contagi di Epatite A a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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