A Napoli, all'ospedale Cotugno, sono stati segnalati tre nuovi casi di epatite A, portando il totale dei contagiati a 53. La Regione ha deciso di incrementare l'offerta di vaccini per cercare di contenere la diffusione della malattia. La situazione rimane sotto osservazione e si continua a monitorare l'andamento dei contagi.

Sono tre i nuovi casi di epatite A registrati oggi all'ospedale Cotugno di Napoli, struttura specializzata nel trattamento delle malattie infettive. I pazienti ricoverati sono 53, comunica l'Azienda ospedaliera dei Colli alla quale afferisce il Cotugno. Numeri "superiori alla norma" ma che "non sono assolutamente un'epidemia", sottolinea Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico e pneumologico dell'ospedale napoletano. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità, ha assicurato l'Azienda ospedaliera, e anche Di Sarno conferma: "I pazienti stanno tutti bene, si tratta di epatiti al momento non complicate e quindi che non destano particolari preoccupazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Epatite a Napoli, sono 53 i contagiati. La Regione aumenta l'offerta di vaccini

Articoli correlati

Epatite A: medici di Napoli richiedono vaccini per potenziare la protezione sanitariaEpatite A: medici di Napoli richiedono vaccini per potenziare la protezione sanitaria"> Emergenza Epatite A a Napoli: L’Appello dei Medici Negli...

Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di NapoliIn relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all’Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei...

Approfondimenti e contenuti su Epatite a Napoli sono 53 i contagiati...

Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi; Incubo epatite A a Napoli, record di ricoveri Molluschi vietati come ai tempi del colera; Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi.

Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli(ANSA) – NAPOLI, 21 MAR – In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all’Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che al p ... espansionetv.it

Epatite A, tre nuovi casi a Napoli: i contagi sono in caloArriva l'aggiornamento della situazione a Napoli in relazione ai casi di Epatite A che si stanno verificando a Napoli e provincia in questi giorni. msn.com

Epatite A, tre nuovi casi a Napoli: i contagi sono in calo facebook

La Regione Campania rafforza le misure contro l’aumento dei casi di epatite A e rilancia l’invito alla prevenzione. #EpatiteA x.com