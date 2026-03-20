Epatite A a Napoli 50 ricoverati al Cotugno e 14 nuovi casi in un giorno | SIMIT lancia allerta nazionale

A Napoli, 50 persone sono state ricoverate al Cotugno per l’epatite A, mentre in un solo giorno sono stati segnalati 14 nuovi casi. Il focolaio principale si trova in Campania, ma ci sono segnalazioni anche in Lazio e Calabria. Gli esperti hanno ipotizzato una possibile correlazione con le piogge invernali e la contaminazione di alcuni lotti di mitili.

Il focolaio di epatite A principale è in Campania ma coinvolge anche Lazio e Calabria. Gli esperti: possibile correlazione con le piogge invernali e la contaminazione di alcuni lotti di mitili. Vaccino e igiene delle mani le armi principali L'emergenza epatite A a Napoli non accenna a rallentare. Il bollettino diramato dall'Azienda Ospedaliera dei Colli alle 15.30 di oggi registra 50 pazienti ricoverati nei reparti di degenza dell'ospedale Cotugno con diagnosi di epatite A, con circa 14 nuovi casi nelle sole ultime ore. Le condizioni cliniche dei ricoverati non presentano al momento aspetti di criticità. La direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ricorda che il virus si trasmette principalmente attraverso cibo o acqua contaminati e mani sporche. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Epatite A a Napoli, 50 ricoverati al Cotugno e 14 nuovi casi in un giorno: SIMIT lancia allerta nazionale Articoli correlati Leggi anche: Epatite A a Napoli: 14 nuovi casi, in totale 50 pazienti ricoverati al Cotugno Leggi anche: Epatite A in aumento: ospedale Cotugno lancia allerta massima per i nuovi casi. Contenuti utili per approfondire Epatite A a Napoli 50 ricoverati al... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Epatite A a Napoli, ospedali al collasso: 43 ricoverati al Cotugno. Il contagio da cozze e vongole: i sintomi e come proteggersi. Epatite A in Campania, Pregliasco: «In Italia casi in aumento, a Napoli focolaio non epidemia»L'epidemia di epatite A che sta colpendo Napoli in questi giorni, non intende arrestarsi. Ad esprimersi sui preoccupanti dati sanitari è stato anche Fabrizio Pregliasco, ... ilmattino.it Epatite A, le parole della Fimmg Napoli: «Vaccini fondamentali, i medici di famiglia chiedono approvvigionamenti per proteggere i più fragili»I casi di contagio da epatite A a Napoli, non accennano a diminuire, ma è in questo contesto di facili allarmismi che i medici di medicina generale della Fimmg Napoli ... ilmattino.it https://www.telenuova.tv/2026/03/20/epatite-a-in-campania-dal-comune-di-nocera-inferiore-semplici-regole-di-prevenzione/ - facebook.com facebook Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 x.com