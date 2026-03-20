Epatite a Napoli l’ordinanza del sindaco su frutti di mare e pesce crudo

A Napoli, il sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di frutti di mare e pesce crudo a causa di un incremento di casi di epatite A in Campania. Da metà febbraio, circa 50 persone sono state ricoverate all’ospedale Cotugno, portando il totale dei casi a 133. La misura mira a contenere la diffusione dell’infezione nella zona.

I casi di epatite A in Campania sono 133. Circa 50 persone sono ricoverate all’ospedale Cotugno da metà febbraio. Soltanto 14 sono entrati ieri. Tra loro un 46enne poi trasferito al Cardarelli in condizioni critiche. Molti pazienti si trovano sulle barelle al Pronto Soccorso. Il sindaco Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente. La prima regola è il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici, inclusi i locali di vicinato con consumo sul posto e le attività di produzione per consumo immediato. Alla cittadinanza si raccomanda di non consumarli nemmeno in casa. L’ordinanza. 🔗 Leggi su Open.online

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