boom di casi di epatite a a napoli 43 ricoverati al cotugno

A Napoli, il numero di casi di epatite A è cresciuto nelle ultime settimane, con 43 persone attualmente ricoverate all’ospedale Cotugno, punto di riferimento per le malattie infettive in regione. La situazione ha portato a un aumento dei ricoveri, senza che siano ancora state rese note le cause di questa nuova ondata di contagi.

Napoli torna a fare i conti con un aumento significativo dei casi di epatite A. Nelle ultime settimane, infatti, si è registrato un incremento dei contagi che ha portato a 43 pazienti attualmente ricoverati presso l’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive in Campania. Secondo quanto emerso dal monitoraggio sanitario, l’aumento dei contagi riguarda in particolare alcune zone del capoluogo campano. Le autorità sanitarie stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus e prevenire ulteriori casi. Il dato dei ricoveri al Cotugno rappresenta un segnale chiaro di un fenomeno in crescita, anche se al momento non si parla di emergenza fuori controllo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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