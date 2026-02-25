Cardiologia e sport | l' ospedale Maggiore incontra gli studenti del liceo Antonelli per promuovere la prevenzione

Promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare tra i giovani e diffondere una maggiore consapevolezza sul rapporto tra attività fisica e salute del cuore. L'evento ha coinvolto le classi terze delle due sezioni a indirizzo sportivo dell'istituto e si è articolato in due momenti distinti. Nella mattinata si è svolta una lezione dedicata al tema "Cardiologia e sport", durante la quale sono stati approfonditi i benefici dell'attività fisica sulla funzione cardiaca, ma anche i possibili rischi legati a un’attività intensa o non adeguatamente monitorata. Particolare attenzione è stata riservata alle principali patologie cardiache che possono interessare i giovani atleti. Sebbene si tratti di eventi rari, alcune condizioni non diagnosticate possono rappresentare un fattore di rischio anche per episodi gravi come la morte improvvisa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

