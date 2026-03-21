Emre Can rinnova col Borussia Dortmund nonostante l’infortunio è ufficiale | Ringrazio il club per il supporto

Emre Can ha firmato un nuovo contratto con il Borussia Dortmund nonostante abbia subito un infortunio. L’annuncio è stato reso ufficiale e il giocatore ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dal club durante il periodo di recupero. La firma del rinnovo evidenzia la volontà del calciatore di continuare a far parte della squadra.

. Prolungamento al 2027. Il Borussia Dortmund blinda il suo leader: è ufficiale il rinnovo dell’ex Juventus Emre Can fino al 30 giugno 2027. Il club giallonero ha scelto di mandare un segnale di profonda fiducia al proprio capitano, prolungando di un’ulteriore stagione il precedente accordo che sarebbe scaduto in estate. Una mossa significativa, arrivata nel momento più difficile per il centrocampista tedesco. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Fede e leadership oltre l’infortunio. La firma giunge infatti a poche settimane dal grave infortunio subito lo scorso febbraio nel match contro il Bayern Monaco, dove la rottura del legamento crociato ha bruscamente interrotto la sua stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Emre Can rinnova col Borussia Dortmund nonostante l’infortunio, è ufficiale: «Ringrazio il club per il supporto» Articoli correlati Rottura del legamento per Emre Can: grave infortunio per il Borussia DortmundUn infortunio grave colpisce il Borussia Dortmund e ridisegna le prospettive della squadra: Emre Can ha riportato una rottura del crociato del... Leggi anche: Infortunio Emre Can, che tegola per il Borussia Dortmund! C’è la rottura del legamento: il comunicato Contenuti utili per approfondire Emre Can rinnova col Borussia Dortmund... Temi più discussi: Emre Can prolungerà il contratto con il Borussia Dortmund: bellissimo gesto dei gialloneri; Nmecha rinnova con il Dortmund fino al 2030; Il rinnovo di Vlahovic e non solo: Comolli prepara la rivoluzione in attacco alla Juventus, i dettagli; Barella sempre più decisivo per l'Inter: nessuno ha fatto meglio di lui nell'ultimo decennio, la statistica. Emre Can rinnova col Borussia Dortmund fino al 2027Il Borussia Dortmund ha deciso di proseguire il proprio percorso con il capitano Emre Can, ufficializzando il prolungamento del contratto fino al termine della stagione 2026/27. tuttojuve.com Stagione finita ma il Borussia Dortmund rinnova il contratto di Emre Can fino al 2027Dopo aver annunciato il primo contratto da professionista di Luca Reggiani, il Borussia Dortmund ha prolungato l'accordo con il suo capitano, Emre. tuttomercatoweb.com Emre Can rinnova col Borussia Il comunicato facebook Emre #Can dopo il rinnovo con il #BorussiaDortmund: “Sono un tifoso di questo club, voglio tornare presto” x.com