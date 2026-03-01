Infortunio Emre Can che tegola per il Borussia Dortmund! C’è la rottura del legamento | il comunicato

Il Borussia Dortmund ha annunciato che Emre Can ha subito una rottura del legamento durante una partita. Il club tedesco ha diffuso un comunicato ufficiale con tutti i dettagli riguardanti l’infortunio. La diagnosi conferma la gravità dell’accaduto, rappresentando un duro colpo per il centrocampista e per la squadra. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche di recupero è stato comunicato.

infortunio emre can infortunio emre can cheIl Borussia ha salutato in anticipo Emre Can? In scadenza, il tedesco può aver finito la stagioneSerata amara per il Borussia Dortmund, sconfitto 3-2 dal Bayern Monaco nel Klassiker che ha di fatto spento le residue speranze di titolo. Ma oltre al. tuttomercatoweb.com

infortunio emre can infortunio emre can cheRottura del crociato per Emre Can: arriva l'amara conferma del Borussia DortmundArriva la conferma della peggiore delle ipotesi per il grave infortunio riportato da Emre Can. Il Borussia Dortmund, sconfitto 3-2 dal Bayern Monaco nel. tuttomercatoweb.com

