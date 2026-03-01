Infortunio Emre Can che tegola per il Borussia Dortmund! C’è la rottura del legamento | il comunicato

Il Borussia Dortmund ha annunciato che Emre Can ha subito una rottura del legamento durante una partita. Il club tedesco ha diffuso un comunicato ufficiale con tutti i dettagli riguardanti l’infortunio. La diagnosi conferma la gravità dell’accaduto, rappresentando un duro colpo per il centrocampista e per la squadra. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche di recupero è stato comunicato.

