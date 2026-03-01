Un grave infortunio colpisce il Borussia Dortmund, poiché Emre Can si è infortunato al ginocchio sinistro e ha riportato una rottura del legamento crociato. L’incidente riguarda il centrocampista, che dovrà affrontare un lungo percorso di recupero. La squadra si trova ora a dover fare i conti con questa perdita importante.

Un infortunio grave colpisce il Borussia Dortmund e ridisegna le prospettive della squadra: Emre Can ha riportato una rottura del crociato del ginocchio sinistro durante la sfida contro il Bayern Monaco. La conferma arriva dai canali ufficiali del club, che delineano un quadro di recupero lungo e impegnativo, con la squadra che dovrà contare sul capitano anche nei prossimi mesi, pur mantenendo fiducia nel percorso di ripresa. Nel match di Bundesliga, il capitano del BVB è rimasto coinvolto in una fase intensa di gioco, subito dopo aver accusato un problema alla caviglia nell’undicesimo minuto di gioco. Dopo un contrasto con Laimer, ha proseguito la prestazione per poi cedere nel finale del primo tempo e lasciare il terreno di gioco al posto di Bensebaïni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rottura del legamento per Emre Can: grave infortunio per il Borussia Dortmund

