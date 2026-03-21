Emma e Rkomi sono protagonisti della scena musicale italiana questa primavera. La coppia ha pubblicato il brano “Vacci piano”, in cui affrontano il tema delle relazioni che finiscono, evidenziando le difficoltà di comunicazione e i silenzi che si instaurano tra due persone. La canzone riflette le emozioni legate alle incomprensioni e alle rotture sentimentali.

Una canzone prodotta da Juli insieme a Francesco Katoo Catitti, composta da Juli ed Emma e scritta da Emma con Rkomi e Tredici Pietro (reduce dal festival di Sanremo). «Stammi lontano, Parlami piano, Quante parole, Non ci capiamo». Il brano, che sta riscuotendo grande successo, parla di mancanza di dialogo, di incomprensioni e malintesi. Come ha spiegato di recente Emma ai microfoni di Radio Deejay, ospite con Rkomi di Wad, «io e Mirko siamo uniti dal rispetto per le persone da cui siamo circondati: non voglio lavorare con chi ha un’etica professionale diversa dalla mia». Sul fatto che Vacci Piano sia uscito il 13 marzo, subito dopo Sanremo, Emma ha chiarito a Wad: «La musica non passa solo da Sanremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma e Rkomi, la coppia musicale della primavera: Vacci piano racconta quando smettiamo di capirci

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