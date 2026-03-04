Il 13 marzo esce “Vacci Piano”, il nuovo singolo di Emma Marrone e Rkomi. La canzone anticipa la stagione estiva e rappresenta la loro prima collaborazione ufficiale. La pubblicazione avviene in un momento in cui entrambi gli artisti sono attivi con nuovi progetti musicali. La traccia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Emma e Rkomi hanno annunciato a sorpresa un nuovo singolo insieme, questo duetto uscirà il 13 marzo e preannuncia un periodo intenso musicale per Emma che quest’estate sarà impegnata con un ricco tour. Vacci Piano è un brano che unisce le due voci di Emma e Rkomi in un modo inconfondibile: è la prima collaborazione dei due artisti che si preparano ai tormentoni estivi e danno una svolta in vista dell’estate. Mentre il milanese è da tempo che non si sente, dalla precedente partecipazione a Sanremo con Il ritmo delle cose che ha spopolato; mentre Emma Marrone era attesa quest’anno al festival ma alla fine è stato proprio Carlo Conti a rifiutare la sua partecipazione (come ha confessato lui recentemente ad una conferenza stampa di Sanremo). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vacci Piano, il nuovo singolo di Emma e Rkomi

Leggi anche: Zelensky adesso vacci piano, l'attacco al jet di Merz e Trump: quindi, oggi...

“Vacci piano con lo smartphone”: torna la Camminata delle famiglieCEGLIE MESSAPICA - Il Patto digitale “Il telefono senza fili”, in occasione dell'11esima edizione della gara podistica “Corri a Ceglie”, organizzata...

Una selezione di notizie su Vacci Piano.

Discussioni sull' argomento Decaro a Un giorno da pecora: Più facile che io conduca Sanremo che fare il segretario del Pd; La recensione del quinto episodio della terza stagione di Shrinking.

EMMA con RKOMI il nuovo brano Vacci PianoEmma e Rkomi annunciano la loro prima collaborazione con il singolo VACCI PIANO, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo. newsic.it

Vacci Piano, nuovo singolo di Emma con RkomiEmma Marrone e Rkomi hanno annunciato la loro prima collaborazione con il singolo Vacci piano, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da ... quotidianodipuglia.it

"#VACCIPIANO" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

“Vacci Piano” Emma e Rkomi Fuori il 13 marzo #rkomi #emmamarrone facebook