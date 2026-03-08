Emma e Rkomi annunciano la loro prima collaborazione con Vacci Piano

Emma e Rkomi hanno annunciato la loro prima collaborazione musicale con il singolo “Vacci Piano”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 13 marzo. La canzone rappresenta il primo progetto condiviso tra i due artisti e sarà ascoltabile nelle prossime settimane. La loro collaborazione ha generato curiosità tra i fan e gli appassionati di musica italiana.

Milano, 8 mar. (askanews) – Emma e Rkomi annunciano oggi la loro prima collaborazione con il singolo “Vacci Piano”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo. Due voci uniche, due anime passionali che condividono un percorso artistico autentico, un’attitudine rock e quella sana consapevolezza di chi non dimentica da dove viene. In “Vacci Piano” la potenza vocale e la sensibilità artistica di Emma si incrociano con la personalità di Rkomi e nasce così una ballad intensa, che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene. Prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, “Vacci Piano” è stato composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

